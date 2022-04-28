Раскрыты причуды Джонни Деппа во время суда с Эмбер Херд

15:21
Фото: ТАСС/EPA/Steve Helber
Стали известны причуды голливудского актера Джонни Деппа во время суда с его экс-супругой Эмбер Херд, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Отмечается, что Депп держит при себе счастливую двухдолларовую купюру. А для того чтобы она не помялась и не порвалась от времени, он поместил ее в пластиковый пакетик.
Кроме того, под рукой у актера есть запас мармеладных конфет в виде мишек и бобов, а также мятные леденцы. При этом перед ним всегда стоит большая термокружка. Считается, что в нее налит черный кофе.
Между показаниями актер рисует в блокноте фиолетовым фломастером. А обложку его записной книжки украшают надпись "построено навечно" и картинка, на которой нарисована фигура зеленого цвета с короной на голове.
Ранее Депп представил суду доказательства насилия со стороны Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос актера о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно.
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