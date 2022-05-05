Эмбер Херд рассказала о первом случае насилия со стороны Джонни Деппа

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Фото: Elizabeth Frantz/Pool Photo via AP
Актриса Эмбер Херд рассказала на заседании суда по делу о клевете о первом случае, когда ее ударил экс-супруг Джонни Депп. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Это произошло, когда они вместе сидели дома на диване. Херд поинтересовалась у мужа, что значит одна из его татуировок. После объяснения она рассмеялась, посчитав его шуткой, однако актера это разозлило, и в итоге он дал супруге пощечину.
В тот же день он якобы ударил ее еще два раза, однако позже на коленях и со слезами на глазах просил прощения и обещал, что больше это не повторится. Сам же Депп обвинение отрицает, заявляя, что никогда не бил женщин.
Ранее Джонни Депп представил суду доказательства насилия со стороны Эмбер Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Из нее следует, что актриса ударила мужа, при этом драку начала она сама.
Супруги расстались в 2017 году, затем последовал скандальный развод. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а бывшая жена ему неоднократно изменяла.
"Wow эффект": в Сети обсуждают суд Деппа и Херд
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