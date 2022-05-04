Психолог предупредил об опасности романов при расстройстве как у Эмбер Херд

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Судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий предупредил, что опасно заводить романы с людьми, которые страдают от того же психического расстройства, что и актриса Эмбер Херд. Об этом сообщает "Лента.ру".
Долгицкий отметил, что люди с пограничным и истерическим расстройствами излишне эмоциональны, легко возбудимы и плохо себя контролируют.
"Совершенно очевидно, что проживание с таким человеком будет доставлять много хлопот как в межличностных отношениях, так и в обществе. Партнер в данном случае может только оказывать содействие для получения таким человеком психологической и психиатрической помощи", – пояснил психолог.
По его словам, люди с таким расстройством склонны к вранью и насилию над собой.
При этом Долгицкий подчеркнул, что такое расстройство можно вылечить.
"В теории, если подвергнуть такого человека длительным сеансам психоанализа, сопровождающегося медикаментозной психотерапией, а также повышением уровня образования, излечение в принципе возможно", – добавил он.
Эмбер Херд и Джонни Депп судятся по делу о клевете. В апреле актер подал иск на 50 миллионов долларов против своей экс-супруги, намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов.
Недавно Депп представил суду доказательства насилия со стороны Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос актера о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно.
Эксперт по правовым вопросам Даниэль Гутенплан считает, что Деппу придется приложить немало усилий, чтобы выиграть дело против Херд. По его словам, сложность будет в том, чтобы доказать, что Херд действительно распространяла об актере порочащие сведения. Эксперт подчеркнул, что в статье, в которой актриса рассказала о домашнем насилии, не упоминались ни имя Деппа, ни конкретные события, а все формулировки были размыты.
В 2021 году актеру Джонни Деппу отказали в апелляции по иску к изданию The Sun о клевете. Артист заявлял, что утверждения о том, что он якобы бил свою бывшую жену Эмбер Херд, являются ложными.
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