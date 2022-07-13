Twitter подал в суд на Маска, чтобы заставить его купить компанию

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Twitter подал в суд на предпринимателя Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, переданные в канцлерский суд американского штата Делавер.

В документе поясняется, что Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий.

Ранее сообщалось, что акции Twitter упали на 3,37 доллара (9,15%) после расторжения соглашения о покупке компании предпринимателем Илоном Маском. По данным на 19:30 по московскому времени, стоимость одной акции составляла 33,48 доллара. При этом во время открытия торгов ценные бумаги падали на 5%, после – на 7%, а затем падение превысило 9%.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивалась в 44 миллиарда долларов. Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор тогда сказал, что принятое решение является "лучшим движением вперед для акционеров Twitter".

В июле же Маск отказался покупать Twitter. Соответствующее письмо было передано представителю. В нем указывается, что Маск реализует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. Само письмо, говорится в документе, является формальным уведомлением.

