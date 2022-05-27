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Главу Tesla и SpaceX Илона Маска обвинили в мошенничестве после покупки акций Twitter. Об этом сообщает CNBC.

Акционеры Twitter подали коллективный иск, утверждая, что Маск умышленно манипулировал рынком. По их словам, бизнесмен провоцирует хаотичную сделку. Акционеры уверены, что Маск начал проверку количества спам-аккаунтов лишь ради снижения цены минимум на 11 миллиардов долларов или полного отказа от сделки.

Истцы отметили, что Маск получил финансовую выгоду, поздно уведомив о владении 5% акциями компании. По их данным, бизнесмен скупал акции Twitter, обладая инсайдерской информацией о компании, которую получал в частных беседах с членами правления сети.

Ранее Маск сообщил о временной приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter. По его словам, такое решение он принял в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей. После объявления о приостановке сделки падение акций компании составило 20%.

