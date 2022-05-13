Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter, сообщает Life.ru

"Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей", – отметил бизнесмен.

После объявления о приостановке сделки падение акций компании составило 20%.

Ранее компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.

Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор назвал данное решение лучшим движением вперед для акционеров Twitter. Сам Маск ранее заявлял, что намерен раскрыть огромный потенциал этой социальной сети.