Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки соцсети Маском

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует возвращаться в Twitter после покупки компании, которой принадлежит социальная сеть, бизнесменом Илоном Маском.

Бывший американский лидер сообщил, что будет пользоваться собственной социальной сетью TRUTH Social, в которой зарегистрируется в течение недели.

"Я не захожу в Твиттер, я останусь в TRUTH. Надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он привнесет в него улучшения. Он хороший человек, но я останусь на TRUTH", – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.

Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор назвал данное решение лучшим движением вперед для акционеров Twitter. Сам Маск ранее заявлял, что намерен раскрыть огромный потенциал этой социальной сети.

