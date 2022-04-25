Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки соцсети Маском

25 апреля, 23:53
Фото: depositphotos/actionsports
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует возвращаться в Twitter после покупки компании, которой принадлежит социальная сеть, бизнесменом Илоном Маском.
Бывший американский лидер сообщил, что будет пользоваться собственной социальной сетью TRUTH Social, в которой зарегистрируется в течение недели.
"Я не захожу в Твиттер, я останусь в TRUTH. Надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он привнесет в него улучшения. Он хороший человек, но я останусь на TRUTH", – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Ранее компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.
Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор назвал данное решение лучшим движением вперед для акционеров Twitter. Сам Маск ранее заявлял, что намерен раскрыть огромный потенциал этой социальной сети.
Илон Маск задумался над созданием собственной социальной сети
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