Трамп объявил о создании собственной медиагруппы и соцсети

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Фото: depositphotos/actionsports
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG) и разработке новой социальной сети TRUTH social.
"Миссия TMGT – создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям <...>, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки", – говорится в пресс-релизе, распространенном от имени бывшего американского лидера.
О планах создать собственную сеть Трамп говорил еще в марте. Он отмечал, это будет крупная соцсеть с десятками миллионов зарегистрированных пользователей. Тогда бывший президент США заявлял, что таким образом рассчитывает вернуться в медиапространство.
Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты Трампа на разное время из-за ряда его высказываний после поражения на президентских выборах и штурма Капитолия. Сервис микроблогов при этом закрыл аккаунт экс-главы государства на бессрочный период.
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