Twitter подал в Комиссию по ценным бумагам США заявление по продаже компании Илону Маску

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В Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) подано предварительное заявление о продаже социальной сети Twitter американскому бизнесмену Илону Маску, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Соцсеть надеется как можно скорее завершить сделку по согласованной цене за 54,2 доллара за акцию компании, на согласованных условиях.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.

Глава совета директоров компании Брет Тэйлор назвал данное решение лучшим движением вперед для акционеров Twitter. Сам Маск ранее заявлял, что намерен раскрыть огромный потенциал этой социальной сети.

