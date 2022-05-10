Илон Маск заявил, что готов вернуть Трампу доступ к Twitter

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Американский бизнесмен Илон Маск, заключивший сделку по приобретению социальной сети Twitter, заявил, что намерен восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

"Постоянные блокировки должны быть невероятно редкими и относиться к аккаунтам ботов, мошенников и спамеров <...>. Думаю, было неправильно блокировать Дональда Трампа", – сказал он.

По мнению Маска, решение о блокировке страницы Трампа не только является негативным с точки зрения морали, но и оттолкнуло от соцсети огромное количество американцев. Предприниматель подчеркнул, что оно будет пересмотрено.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не планирует возвращаться в Twitter после покупки компании, которой принадлежит социальная сеть, бизнесменом Илоном Маском. Бывший американский лидер сообщил, что будет пользоваться собственной социальной сетью TRUTH Social, в которой зарегистрируется в течение недели.