Twitter подаст в суд на Маска из-за отказа от сделки по покупке соцсети

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Председатель совета директоров компании Twitter Брет Тэйлор заявил о намерении подать в суд на американского бизнесмена Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети.

"Совет директоров Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, которые были согласованы с Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии", – написал Тэйлор в Twitter.

Он также выразил уверенность, что компания одержит победу в суде.

Ранее стало известно, что Маск уведомил соцсеть об отказе от сделки, которая оценивалась в 44 миллиарда долларов. Соответствующее письмо было передано представителю Twitter. В нем указывалось, что бизнесмен реализует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки.

Компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети в конце апреля. Предприниматель тогда заявил, что намерен раскрыть огромный потенциал этой соцсети, однако позднее сообщил о приостановке сделки.

