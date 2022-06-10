Илон Маск по-русски извинился перед британским экс-парламентарием за маркировку в Twitter

10 июня, 22:24
Фото: depositphotos/ChinaImages
Американский предприниматель Илон Маск по-русски извинился перед экс-парламентарием Великобритании Джорджем Гэллоуэем за пометку аккаунта как связанного с РФ, сообщает РИА Новости.
Маск, до этого объявивший о приобретении соцсети, по-русски написал парламентарию "Прости, товарищ". При этом, как отмечается, Гэллоуэй уже заявлял, что он не работает на российские средства массовой информации.
Уточнятся, что Twitter несколько лет назад начал помечать российские средства массовой информации как аффилированные со страной.
Ранее сообщалось, что состояние Маска сократилось почти на 17 миллиардов долларов после падения стоимости акций Tesla на фоне сообщений о том, что компании придется сократить 10% персонала. При этом бизнесмен остается самым богатым человеком на Земле с состоянием в 216,8 миллиарда долларов.
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