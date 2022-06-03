Илон Маск намерен сократить 10% сотрудников Tesla – СМИ

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Гендиректор Tesla Илон Маск намерен сократить 10% сотрудников и прекратить прием новых. Это он объяснил экономической ситуацией, сообщает Reuters.

В распоряжении агентства оказалось письмо Маска, адресованное топ-менеджерам компании. На конец 2021 года в Tesla работали почти 100 тысяч человек, уволить могут 10 тысяч.

Ранее Маск заявил, что продемонстрирует рабочий прототип робота-гуманоида Tesla Bot 30 сентября. Тогда же пройдет и перенесенная с 19 августа конференция Tesla AI Day 2.

До этого он задумался над созданием новой социальной сети. Маск пояснил, что хотел бы создать платформу с открытым исходным кодом, на которой первоочередное внимание уделялось бы соблюдению свободы слова.

