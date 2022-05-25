Илон Маск ответил на обвинения в домогательствах к стюардессе

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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск отверг обвинения в сексуальных домогательствах к стюардессе, отметив, что на его личном самолете нет бортпроводниц. Об этом сообщает Business Insider.

"Внимательные наблюдатели за моим самолетом, а их много, заметят, что я не пользуюсь услугами стюардесс. Более того, в самолете есть только фрукты и орехи. Для меня полеты – это возможность поститься", – заявил миллиардер.

В защиту Маска также выступила главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл, которая в своем обращении к сотрудникам компании подчеркнула, что считает обвинения ложными.

"И это не потому, что я работаю на Илона, а потому, что я тесно сотрудничала с ним в течение 20 лет, и никогда не видела и не слышала ничего подобного", – заявила она.

Ранее Маск высмеял компанию Apple, которая продлила отсрочку возвращения сотрудников в штаб-квартиру в Купертино. Работники должны были вернуться в офис еще в сентябре 2021 года, однако эти планы неоднократно откладывались из-за пандемии. Маск отреагировал на продление удаленной работы сотрудников Apple мемом со спящей собакой и надписью "Наденьте спортивную одежду и смотрите телевизор".