Илон Маск раскритиковал политику Джо Байдена

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Основатель Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По мнению Маска, главой государства должен быть человек, который способен "контролировать телесуфлер". Он также обратил внимание на отсутствие у американской администрации каких-либо успехов при Байдене, тогда как Трамп и его команда действовали эффективно.

Кроме того, бизнесмен обрушился с критикой на Демократическую партию. Ей, утверждает Маск, руководят профсоюзы и судебные юристы, решения партийных функционеров идут в ущерб гражданам США.

Также он коснулся темы взрывного роста инфляции в стране. Причина этого кроется в том, что американские власти напечатали слишком много денег, считает предприниматель.

Ранее Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter, о предстоящей покупке которой стало известно в конце апреля. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.

