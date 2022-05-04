Илон Маск раскритиковал Apple из-за магазина приложений

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Apple несправедливо берет комиссию в магазине приложений. Об этом сообщает издание 9to5mac.

"Магазин Apple – это как 30-процентный налог на интернет. Определенно ненормально", – заявил Маск, добавив, что сборы должны быть как минимум в 10 раз меньше.

Apple бесплатно публикует приложения для iPhone и iPad, но берет комиссию в размере 30% с дохода создателей контента – от продажи платных программ и встроенных транзакций.

Ранее стало известно, что российские пользователи подали иск в Пресненский суд столицы к Apple из-за остановки работы платежного сервиса компании Apple Pay на смартфонах.

Сумма исковых требований на этапе подачи равна 90 миллионам рублей и включает в себя возмещение причиненного морального вреда, а также штрафа в размере половины от присужденной судом суммы компенсации морального вреда.

