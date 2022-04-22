Цена iPhone 11 в России достигла исторического минимума

22 апреля, 20:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России стоимость iPhone 11 компании Apple упала до 40 000 рублей. При этом в момент выхода смартфона в 2019 году он продавался от 60 000 рублей, сообщает Hi-Tech.Mail.Ru.
В 2020 году смартфон признали мировым лидером по продажам. Сейчас его стоимость в каталоге Hi-Tech.Mail.Ru, который отслеживает цены по всей России, стартует от 41 500 рублей.
iPhone 11 оснащен 6,1-дюймовым экраном, тремя 12-мегапиксельными камерами, датчиком Face ID.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказал мнение, что техника Apple может стать бесполезной в России. По его словам, iPhone для россиян умирает. При этом, отметил Муртазин, устройства на Android продолжат развиваться и работать по-прежнему.
Компания Apple будет отказывать в ремонте владельцам ворованных iPhone – СМИ
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