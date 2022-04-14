Эксперт рассказал, можно ли сейчас обновлять iPhone

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с Москвой 24 призвал пользующихся iPhone россиян не бояться обновлений операционной системы.

Эксперт не считает, что Apple будет использовать обновление программного обеспечения для блокировки смартфонов российских пользователей. "Обновляться нужно. Телефоны в кирпичи не превратятся, по крайней мере не должны", – рассуждает Ульянов.

По словам специалиста, обновления, которые пользователям предлагает компания, достаточно полезны.

"Они несут не только какие-то функциональные или графические, визуальные улучшения. Прежде всего, что самое важное, что самое нужное, – это повышение уровня безопасности как операционной системы, так и приложений", – указал он.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Если мы перестанем обновлять свое устройство, мы серьезно повышаем его уязвимость перед внешними угрозами.

Ранее в магазине App Store на платформе iOS для обновлений и скачиваний стало недоступно приложение "Сбербанк Онлайн". Ограничение было введено в связи с санкциями против РФ. Установленные до этого момента приложения продолжают работать в штатном режиме.

Клиентам отечественной кредитной организации рекомендуется не удалять их. В качестве альтернативы также можно воспользоваться web-версией "Сбербанка Онлайн" – она приспособлена для смартфонов.

