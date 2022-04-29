Российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей

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Российские пользователи подали иск в Пресненский суд столицы к Apple из-за остановки работы платежного сервиса компании Apple Pay на смартфонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего партнера адвокатского бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры" Константина Лукоянова.

"29 апреля наше бюро, представляющее интересы российских пользователей, подало в Пресненский районный суд Москвы групповой иск к компании Apple. Основанием для иска стало нарушение прав потребителей в связи с необоснованным односторонним прекращением работы платежного сервиса Apple Pay на территории России", – отметил Лукоянов.

По словам эксперта, сумма исковых требований на этапе подачи равна 90 миллионам рублей и включает в себя возмещение причиненного морального вреда, а также штрафа в размере половины от присужденной судом суммы компенсации морального вреда.

Также уточняется, что ответчикам предъявлены требования компенсации материального ущерба и возобновления работы данного платежного сервиса.

"Принятие решений о приостановке продаж продукции Apple в России и ограничении работы сервисов на устройствах принималось в американской Apple Inc., поэтому наши исковые требования в первую очередь обращены к материнской компании и во вторую – к ее дочерним подразделениям", – пояснил Лукоянов.

Юрист подчеркнул, что заявление компании о приостановке работы Apple Pay сказалось на сокращении функциональных свойств проданных на отечественном рынке гаджетов, в результате чего снизилась ценность товаров и достаточно ограничились потребительские возможности.

"В соответствии с действующим законодательством РФ подобные действия являются недобросовестными, дискриминационными в отношении российских потребителей", – заключил эксперт.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказал мнение, что техника Apple может стать бесполезной в России. По его словам, iPhone для россиян умирает. При этом, отметил Муртазин, устройства на Android продолжат развиваться и работать по-прежнему.

