Илон Маск может показать рабочего робота-гуманоида Tesla в сентябре

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что продемонстрирует рабочий прототип робота-гуманоида Tesla Bot 30 сентября. Тогда же пройдет и перенесенная с 19 августа конференция Tesla AI Day 2, сообщает "Газета.ру".

"Tesla AI Day перенесен на 30 сентября, так как к тому времени у нас может появиться прототип Optimus", – отметил Маск.

Предприниматель впервые сообщил о проекте в 2021 году. Он отмечал, что компания намерена начать производство робота в 2023 году. При этом, как подчеркивал миллиардер, устройство на сегодняшний день является главным продуктом в компании.

По словам Маска, машина сначала будет запрограммирована для выполнения несложных и повторяющихся задач. Однако поэтапно Tesla планирует модернизировать робота, чтобы он мог выполнять большее число задач, что сделает его необходимым как для коммерческих, так и для потребительских целей.

Ранее предприниматель задумался над созданием новой социальной сети. Он пояснил, что хотел бы создать платформу с открытым исходным кодом, на которой первоочередное внимание уделялось бы соблюдению свободы слова.