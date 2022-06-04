Состояние Илона Маска сократилось почти на 17 млрд долларов после падения акций Tesla

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Состояние Илона Маска сократилось почти на 17 миллиардов долларов после падения стоимости акций Tesla на фоне сообщений о том, что компании придется сократить 10% персонала. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, в ходе сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже цена на акции Tesla снизилась более чем на 5%. Тем самым состояние Маска сократилось на 16,9% миллиарда долларов.

При этом бизнесмен остается самым богатым человеком на Земле с состоянием в 216,8 миллиарда долларов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Маск намерен сократить 10% сотрудников и прекратить прием новых.В распоряжении агентства оказалось письмо Маска, адресованное топ-менеджерам компании. На конец 2021 года в Tesla работали почти 100 тысяч человек, уволить могут 10 тысяч.

