Илон Маск отказался от покупки Twitter

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Американский бизнесмен Илон Маск не будет покупать компанию Twitter.

Как сообщает РИА Новости, миллиардер уведомил соцсеть об отказе от сделки, которая оценивалась в 44 миллиарда долларов.

Уточняется, что соответствующее письмо было передано представителю Twitter. В нем указывается, что Маск реализует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. Само письмо, говорится в документе, является формальным уведомлением.

О соглашении с Маском по продаже социальной сети стало известно в конце апреля. Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор назвал данное решение лучшим движением вперед для акционеров компании.

Сам Маск заявлял, что намерен раскрыть огромный потенциал этой социальной сети, однако позднее сообщил о приостановке сделки.

