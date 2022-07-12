Илон Маск выступил против участия Трампа в следующих президентских выборах в США

11:04
Фото: ТАСС/Patrick Pleul/dpa/picture-alliance
Глава Tesla и Space X Илон Маск выступил против участия экс-президента США Дональда Трампа в следующих выборах на пост главы американского государства.
"Я не испытываю ненависти к этому человеку, но Трампу пора повесить свою шляпу и уплыть в закат. <...> Трампу будет 82 года к концу (возможного нового. – Прим. ред.) срока, это слишком много для руководителя чего-либо, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки", – написал предприниматель в Twitter.
Кроме того, он призвал находящихся у власти в стране демократов не мешать Трампу заниматься своим делом, чтобы президентство не было единственным вариантом выживания для него.
По мнению Маска, наиболее успешным возможным кандидатом на предстоящих выборах мог бы стать действующий губернатор Флориды Рон Десантис. Если тот решит баллотироваться против действующего главы государства Джо Байдена, то для победы ему даже не потребуется проводить предвыборную кампанию, считает бизнесмен.
Ранее Илон Маск раскритиковал политику Джо Байдена, обратив внимание на отсутствие у американской администрации каких-либо успехов при нынешнем президенте. При этом команда Трампа, по его мнению, в свое время действовала достаточно эффективно.
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