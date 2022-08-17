Маск опроверг информацию о покупке футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал шуткой сообщение о планах приобрести английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

"Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд", – написал он в Twitter.

До этого бизнесмен написал, что планирует купить "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети, причем общая стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

Однако уже в июле известный предприниматель передал представителю платформы письмо о том, что не будет покупать соцсеть. В документе было указано, что Илон Маск использует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. За этим последовал иск от Twitter.

