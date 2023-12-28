Россиянам назвали самые просматриваемые фильмы в самолетах

Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment

"Аватар: Путь воды" вошел в число самых просматриваемых фильмов во время перелета в 2023 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на авиакомпанию "Эмирейтс".

По данным аналитиков, в самолетах пассажиры также часто смотрели "Билет в рай" и "Топ Ган: Мэверик". Во время долгого перелета люди предпочитали смотреть полную трилогию "Властелин колец" и все части "Джона Уика".

Кроме того, отметили эксперты, самыми просматриваемыми международными фильмами на английском языке стали боевики "Викрам Веда" и "Бхола", триллер "Легкая добыча", а также драмы "Возвращение в Сеул" и "Анатомия падения". В топ арабского кино вошел фильм "Корфаккан", добавили специалисты.

По информации авиакомпании, самыми популярными детскими фильмами стали "Кот в сапогах: последнее желание", "Том и Джери – ковбой" и "Братья Супер Марио в кино". Самыми просматриваемыми сериалами в самолете оказались "Наследники" и "Белый лотос", среди комедий – "Друзья", "Бруклин 9–9" и "Теория большого взрыва", среди драм – "Англичанка", "Женщины движения" и "Ваша честь".

Ранее сообщалось, что с января по июнь 2023 года зрители в общей сложности провели за просмотром кино и сериалов на Netflix около 100 миллиардов часов, или почти 11,5 миллиона лет. Лидером по показам за первое полугодие 2023 года стал сериал "Ночной агент" – он набрал свыше 812 миллионов просмотров во всем мире. Также популярностью пользовались шоу "Уэнсдей", "Ты" и "Бриджертоны".

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