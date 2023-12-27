Названы лучшие комедии 2023 года

Фото: кадр из фильма "Barbie"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Universal Pictures

Редакция "Абсолютный рейтинг" составила список лучших комедий 2023 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

Лидером рейтинга стал фильм "Барби", собравший в мировом прокате более одного миллиарда рублей. Второе место у комедийной драмы "Оставленные" режиссера Александра Пэйна, третье – у картины "Поехавшая" постановщика Антона Маслова.

На четвертом месте оказался фильм "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", действие которого происходит солнечным летом 2019 года. Новая часть франшизы собрала в прокате почти 300 миллионов рублей. Пятое место заняла романтическая комедия о взрослении "Без обид" с собранными 110 миллионами долларов.

В топ-10 также вошли фильмы "Ренфилд", "Отвязанные дворняги", "Кунг-фу жеребец", "Вася не в себе" и "Театральный лагерь". Составители рейтинга отметили, что в 2023 году в списке не оказалось ни одной "чистой" комедии. При этом в 2022-м их было три.

Ранее российская аудитория назвала сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана", драму Клима Шипенко "Вызов" и семейную комедию "Чебурашка" лучшими кинопроектами 2023 года. Рейтинг кинокартин составлялся на основе как новых сезонов, так и на базе уникальных проектов, которые были выпущены в период с 1 января по 1 декабря этого года.



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