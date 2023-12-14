Зрители увидели киноляпы в нескольких сериях "Слова пацана"

Фото: кадр из фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Институт развития интернета, START, Телекомпания НТВ, Тумач Продакшн, Видеосервис Wink

Зрители нашли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" киноляпы – предметы, которых в конце 1980-х годов не было. Об этом сообщает РБК.

Так, некоторые обратили внимание на героиню Айгуль, которую играет актриса Анна Пересильд. В сериале девушка каждый день носит белый фартук, однако в те времена этот элемент одежды был частью праздничной формы, то есть белые фартуки надевали только на праздники или официальные мероприятия. В обычные дни школьники надевали черную деталь гардероба.

Второй киноляп, который увидели зрители, – современная дорожная разметка. Во времена СССР пешеходный переход не обозначался желто-белой "зеброй" – данный стандарт появился только в 2014 году. Кроме того, поклонники сериала заметили желто-синий цвет милицейского автомобиля, однако новую схему цветов – белый кузов с синими полосками – министр МВД Вадим Бакатин утвердил в 1988 году, в то время как действие сериала происходит в 1989-м.

В других сценах некоторые обратили внимание, как за пятиэтажками возвышаются современные новостройки. Например, в одном из кадров жители Ярославля, где снимался сериал, узнали восьмиэтажный дом, находящийся по адресу проспект Дзержинского, дом 27, корпус 2, который ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Еще один киноляп, увиденный зрителями, – белые рамы на окнах пятиэтажек. В конце 80-х годов в России не было пластиковых окон с такими рамами.

Также фанаты заметили в руках героя Адидаса, которого сыграл актер Иван Янковский, пачку сигарет с предупреждением о вреде курения и устрашающей картинкой. Такой стандарт оформления сигаретных пачек появился лишь в 2013 году.

Как пишет издание, одна часть поклонников называет киноляпы "придирками", другая же требует от создателей точности при воссоздании на экране реалий какого-либо времени.

Ранее сообщалось, что в Сеть за три дня до премьеры выложили седьмой эпизод "Слово пацана. Кровь на асфальте". Его официальный релиз был назначен на 14 декабря.

Янковский на своей странице в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), написал: "Кто слил, тот чушпан".

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