Новая серия "Слова пацана" появилась в Сети за 3 дня до премьеры

кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production, "НМГ студией", НТВ при поддержке Института развития интернета

Пираты опубликовали в Сети седьмой эпизод сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Официально он должен был выйти 14 декабря.

В 50-минутном видео есть водяные знаки "Копия ИРИ" и Demo. Возможно, запись заранее отправили в Институт развития интернета, финансирующий проект.

Актер Иван Янковский, исполнивший главную роль Вовы Адидаса, прокомментировал ситуацию у себя в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), написав: "Кто слил, тот чушпан".

Ранее российская актриса Анна Пересильд, сыгравшая в сериале роль школьницы Айгуль, поделилась, что ее мама Юлия Пересильд "плакала просто в голос" над пятой серией "Слово пацана".

Между тем Роскомнадзор подтвердил, что проверка, которую провели в отношении сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", не выявила в нем нарушений законодательства РФ.

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