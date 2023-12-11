В РКН подтвердили, что не выявили нарушений в сериале "Слово пацана"

Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production, "НМГ студия", НТВ при поддержке Института развития интернета

Роскомнадзор подтвердил, что проверка, которую провели в отношении сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", не выявила в нем нарушений законодательства РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее соответствующая информация появилась в СМИ со слов зампредседателя комитета по бюджету и налогам Думы Натальи Орловой.

До этого председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина попросила Роскомнадзор и Следственный комитет РФ проверить сериалы "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Пищеблок" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков.

Позднее она уточнила, что сюжет сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" демонстрирует, что после любого преступления последует наказание. Но дети, смотревшие его, копируют только первую часть, в которой уличные хулиганы представляются героями, продолжила Останина.