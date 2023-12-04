В ГД попросили проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок"

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Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина попросила Роскомнадзор и Следственный комитет РФ проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Документы есть в распоряжении РИА Новости.

"В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года Годом семьи данный факт вызывает возмущение", – заявила она.

Останина обратила внимание, что в СМИ широкий резонанс получил случай, который произошел 2 декабря в Иркутске на остановке "Лисиха". На 15-летнего школьника напала толпа подростков, после чего он скончался.

По ее словам, убийство, предположительно, связывают с сериалом "Слово пацана". Опасения, что подростки начнут романтизировать преступность, оказались реальны, считает председатель комитета ГД.

Останина просит СК РФ разобраться в убийстве подростка и выяснить, могло ли оно быть связано с подражанием сериалу, в котором есть подобная сцена.

Если окажется, что сериал действительно привел к убийству ребенка, то она попросила дать оценку действиям режиссера сериала Крыжовникова, лиц, причастных к его созданию и выпуску, в том числе должностных лиц Минкультуры России, которыми было дано разрешение на выход в прокат данного сериала.

"Пищеблок" депутат попросила проверить, потому что, по ее мнению, он очерняет советский период и пионерию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов обвинил блогера Анастасию Ивлееву в пропаганде жестокого обращения с животными после того, как она предложила журналистке Алене Жигаловой съесть сваренную морскую свинку в одном из выпусков Agent Show.

Также Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в столичный главк МВД России с просьбой проверить ряд известных блогеров на мошенничество. В список предлагаемых к проверке лиц включили Гусейна Гасанова, Эдварда Била, Ксению Губину, Асхаба Тамаева и других.

Екатерина Мизулина потребовала отправить Даню Милохина в армию