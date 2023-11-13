Мизулина попросила проверить блогеров Гасанова и Била на мошенничество

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в столичный главк МВД России с просьбой проверить ряд известных блогеров на мошенничество. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"В связи с большим числом писем от граждан, сегодня мы обратились в ГУ МВД России по городу Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей", – написала Мизулина.

В список предлагаемых к проверке лиц включили Гусейна Гасанова, Эдварда Била, Ксению Губину, Асхаба Тамаева и других. Лига безопасного интернета считает, что блогеры могут осуществлять деятельность в Сети по сценарию, схожему с используемым Аязом Шабутдиновым.

Шабутдинова ранее арестовали до 16 декабря 2023 года по делу о мошенничестве. Он обвиняется в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской деятельности.



Суд Москвы арестовал блогера Шабутдинова до 16 декабря