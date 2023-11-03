МВД возбудило дело о мошенничестве против задержанного блогера Шабутдинова

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении задержанного блогера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ.

Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, задержанный вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить всех желающих эффективной предпринимательской работе с получением сверхдоходов.

"Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес", – заявила Волк.

По ее словам, сейчас у полицейских есть данные о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые Шабутдинов продавал свои курсы.

О задержании блогера стало известно в пятницу, 3 ноября. Операцию по задержанию осуществляли ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве. В общей сложности в соцсетях у Шабутдинова насчитывается 1,9 миллиона подписчиков.

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова