01 сентября, 16:50Общество
РКН направит первые требования об удалении материалов с пропагандой ЛГБТ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Роскомнадзор впервые отправит уведомления интернет-ресурсам с требованием удалить материалы с пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замруководителя РКН Вадима Субботина.
В случае если ведомство получит отказ, регулятор будет вынужден заблокировать ресурс, уточнил он. По словам Субботина, РКН получает жалобы от граждан, а также сам мониторит интернет-пространство на предмет нарушений.
"Завтра мы посмотрим, если кто-то не удалит из того перечня, который мы сегодня от граждан получили, который сами выявили, тот, соответственно, будет заблокирован", – поделился он.
1 сентября заработала официальная форма на сайте для жалоб. Субботин отметил, что они уже начали поступать, причем в хорошем объеме. Как и с другим запрещенным контентом, ресурс получит 24 часа на исполнение требования Роскомнадзор об удалении этой информации.
Приказ РКН об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в Сети признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии вступил в силу 1 сентября. По утвержденному Минюстом документу РКН будет блокировать сайты со следующими материалами:
- направленными на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
- убеждающими в привлекательности и допустимости нетрадиционных сексуальных отношений, а также направленными на формирование положительного образа подобных отношений;
- создающими представление равноценности в обществе традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;
- поддерживающими отказ от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных;
- вызывающими интерес к таким отношениям и способствующие изменению негативного отношения на положительное;
- направленными на формирование положительного отношения к смене пола человека.
5 декабря 2022 года Владимир Путин утвердил законы о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в России. Документом предусматривается введение административной ответственности за эти правонарушения.
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