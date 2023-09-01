РКН направит первые требования об удалении материалов с пропагандой ЛГБТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор впервые отправит уведомления интернет-ресурсам с требованием удалить материалы с пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замруководителя РКН Вадима Субботина.

В случае если ведомство получит отказ, регулятор будет вынужден заблокировать ресурс, уточнил он. По словам Субботина, РКН получает жалобы от граждан, а также сам мониторит интернет-пространство на предмет нарушений.

"Завтра мы посмотрим, если кто-то не удалит из того перечня, который мы сегодня от граждан получили, который сами выявили, тот, соответственно, будет заблокирован", – поделился он.

1 сентября заработала официальная форма на сайте для жалоб. Субботин отметил, что они уже начали поступать, причем в хорошем объеме. Как и с другим запрещенным контентом, ресурс получит 24 часа на исполнение требования Роскомнадзор об удалении этой информации.

Приказ РКН об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в Сети признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии вступил в силу 1 сентября. По утвержденному Минюстом документу РКН будет блокировать сайты со следующими материалами:

направленными на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;

убеждающими в привлекательности и допустимости нетрадиционных сексуальных отношений, а также направленными на формирование положительного образа подобных отношений;

создающими представление равноценности в обществе традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;

поддерживающими отказ от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных;

вызывающими интерес к таким отношениям и способствующие изменению негативного отношения на положительное;

направленными на формирование положительного отношения к смене пола человека.

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