Московский суд оштрафовал TikTok на 2 млн за публикацию видеороликов с ЛГБТ

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Мировой судебный участок в Москве выписал штраф на 2 миллиона рублей компании TikTok за публикацию четырех видеороликов, в которых демонстрируются ЛГБТ-отношения. Об этом сообщает ТАСС.

Судья признал TikTok виновным по статье о неудалении владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством России.

"Назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 2 миллиона рублей", – добавил он.

Ранее Роскомнадзор составил третий протокол в отношении российского онлайн-кинотеатра "Иви", площадку обвинили в отсутствии возрастной маркировки на фильмах, в которых демонстрируются нетрадиционные отношения.

Компании может грозить штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на 90 дней.

До этого суд в Санкт-Петербурге обязал "Национальную спутниковую компанию" выплатить штраф в размере одного миллиона рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценами на портале сервиса "Триколор кино и ТВ онлайн". Подчеркивалось, что фильм был снят с публикации.



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