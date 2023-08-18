Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал "Триколор" на миллион рублей за фильм с ЛГБТ

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Суд в Санкт-Петербурге обязал "Национальную спутниковую компанию" выплатить штраф в размере одного миллиона рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценами на портале сервиса "Триколор кино и ТВ онлайн". Соответствующая информация появилась в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"22 июня фильм был снят с публикации. За май его просмотрели на 122 устройствах", – говорится в сообщении.

Московский районный суд Петербурга оштрафовал компанию на один миллион рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

17 августа стало известно о назначении штрафа шеф-редактору "Триколора" Анатолию Слепенкову. Суд обязал его выплатить 200 тысяч рублей за демонстрацию фильма, который пропагандирует ЛГБТ.

Уточнялось, что речь идет о фильме "Игра с ключами", где демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения.

Ранее столичный Замоскворецкий суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на миллион рублей за показ некоторых фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки 18+. Представитель онлайн-сервиса в зале суда сообщил, что виновной компания себя не считает.



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