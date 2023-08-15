"Кинопоиск" дважды за день оштрафовали за показ фильмов с ЛГБТ без плашки 18+

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Столичный Замоскворецкий суд обязал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" выплатить 1 миллион рублей за показ некоторых фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки 18+. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о таких картинах, как "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Любовь, Любовь, Любовь" а также фильм Оливера Стоуна "Александр".

Представитель онлайн-сервиса в зале суда сообщил, что виновной компания себя не считает. Он подчеркнул, что в материалах не указаны доказательства, что картины просмотрели несовершеннолетние.

"У нас нет технической возможности оформить подписку несовершеннолетним, использование сервиса допускается только совершеннолетними. Кроме того, "Кинопоиск" не классифицирует фильмы, а ориентируется на классификацию Минкульта", – заявил представитель сервиса.

Вместе с этим он указал, что в прокатных удостоверениях у этих фильмов стоит маркировка 16+.

Суд также оштрафовал "Кинопоиск" по второму протоколу. Онлайн-кинотеатру предписали выплатить 1 миллион рублей за показ фильмов "Римские расставания" и "Зильс-Мария" без соответствующего возрастного знака.

Это не в первый раз, когда "Кинопоиск" штрафуют за отсутствие маркировки 18+ в фильмах с ЛГБТ-отношениями. Тогда суд установил, что платформа не обозначила спецзнаком картины "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы".