Онлайн-кинотеатр "Иви" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" у фильма с ЛГБТ

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Онлайн-кинотеатр "Иви" оштрафовали на 1 миллион рублей из-за неверной возрастной маркировки фильма "Идеальный незнакомец" с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

Отмечается, что суд вынес наказание сервису по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол"). Статья предусматривает для юридического лица наказание в виде штрафа до 4 миллионов рублей или ареста до 90 суток.

Ранее штрафы по аналогичной статье были выписаны "Кинопоиску", "МегаФону", Start, Premier.

После этого Роскомнадозор напомнил, что все фильмы, в которых гражданам так или иначе демонстрируются нетрадиционные отношения, должны получать возрастную категорию "18+". В ведомстве подчеркнули, что владельцы аудиовизуальных сервисов должны контролировать наличие или отсутствие ЛГБТ-сцен в кино при выборе маркировки, в случае необходимости вносить изменения или удалять те кинокартины, в которых содержится ЛГБТ-пропаганда, все это должно осуществляться согласно закону

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