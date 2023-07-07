Фильмы с ЛГБТ должны маркироваться "18+", невзирая на прокатное удостоверение – РКН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадозор разъяснил аудиовизуальным сервисам (АВС) закон о запрете пропаганды ЛГБТ, согласно которому фильмы с демонстрацией ЛГБТ должны получать маркировку "18+" вне зависимости от категории, указанной в прокатном удостоверении Минкультуры РФ.

"Законодательство однозначно определяет и порядок ограничения доступа к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, размещаемых на АВС. Владелец сервиса должен предусмотреть техническую возможность ограничения доступа для несовершеннолетних к такому контенту, чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Все фильмы, в которых гражданам так или иначе демонстрируются нетрадиционные отношения, должны получать возрастную категорию "18+". В РКН напомнили, что ряд картин получили удостоверения еще до вступления в силу закона, в связи с чем ведомство провело профилактическую работу с АВС.

"В ходе семинаров и консультаций на конкретных примерах детально прорабатывалось применение норм законодательства. Профилактический период длился 4 месяца и дал возможность сервисам внести необходимые изменения в свои медиатеки", – добавили в РКН.

В ведомстве подчеркнули, что владельцы АВС должны контролировать наличие или отсутствие ЛГБТ-сцен в кино при выборе маркировки, в случае необходимости вносить изменения или удалять те кинокартины, в которых содержится ЛГБТ-пропаганда, все это должно осуществляться согласно закону.

"Допущение нарушения запрета демонстрации ЛГБТ несовершеннолетним легко выявляются и подтверждаются в судебном порядке. Каждый случай, составленный протокол и размер штрафа рассматриваются и определяются судами в индивидуальном порядке", – напомнили в РКН.

За подобное правонарушение Кодекс об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафов на компании, например, должностное лицо должно заплатить 400 тысяч рублей за несоблюдение закона о пропаганде ЛГБТ, юридическое лицо обяжут выплатить до 4 миллионов рублей либо будет вынесено решение о приостановке деятельности на срок до 90 суток, указано в сообщении.

Также в Роскомнадзоре заявили о снижении количества выявляемых материалов среди АВС, которые содержали некорректную возрастную маркировку и при этом содержали сцены с нетрадиционными сексуальными отношениями.

В РКН считают, что это свидетельствует об ответственном отношении владельцев сервисов к своим обязанностям, они редактируют медиатеки в соответствии с требованиями закона.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы выписал онлайн-кинотеатру "Кинопоиск" штраф в размере одного миллиона рублей за отсутствие маркировки "18+" на фильмах, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения.

Отмечалось, что маркировка о возрастном ограничении отсутствовала на фильмах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы".



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