"МегаФон" оштрафовали на 1 млн рублей за показ ЛГБТ-отношений несовершеннолетним

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Тверской районный суд столицы оштрафовал компанию "МегаФон" на 1 миллион рублей за отсутствие возрастной маркировки на фильме, демонстрирующем ЛГБТ-отношения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"ПАО "МегаФон" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ", – сказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что поводом для составления административного протокола и последующего назначения штрафа компании стала демонстрация фильма "Английский цирюльник" без пометки "18+".

Ранее 29 июня Черемушкинский суд Москвы по аналогичной статье оштрафовал онлайн-кинотеатр Start. Размер наказания составил 3,8 миллиона рублей.



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