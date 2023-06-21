17:14Общество
На онлайн-кинотеатр "Иви" составили протокол за распространение ЛГБТ-контента среди детей
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Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" за распространение среди несовершеннолетних контента о нетрадиционных сексуальных отношениях. Компании грозит штраф до 4 миллионов рублей или временная приостановка деятельности, сообщает РИА Новости.
Протокол в отношении ООО "Иви.ру" зарегистрировали 21 июня, дата его рассмотрения пока не назначена.
Протоколы составлены и на другие популярные российские стриминговые сервисы.
Ранее столичный Мещанский суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier за фильм без пометки "18+", где показываются нетрадиционные отношения. Речь шла о таких картинах, как "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы". Из материалов дела следует, что кинотеатр поставил в этих фильмах ограничение "16+", а также не ограничивал доступ к ним по времени.
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