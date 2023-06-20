Роскомнадзор не выявил материалов с пропагандой ЛГБТ в онлайн-кинотеатрах РФ

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Роскомнадзор не выявил ни одного материала с пропагандой ЛГБТ среди контента российских аудиовизуальных сервисов (АВС). Однако ведомство составило 24 административных протокола за распространение фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Отмечается, что за демонстрацию ЛГБТ со знаком "16+" на онлайн-кинотеатры составили протоколы по части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол").

В ведомстве заявили, что 14 из них были составлены в отношении юридических лиц – владельцев сервисов "КиноПоиск", "Мегафон ТВ", Movix, Start, Wink, Okko, Peers.TV, "Билайн ТВ", Premier, Ivi, "Триколор кино и ТВ онлайн" и More.tv. Также 10 протоколов завели в отношении должностных лиц "Триколор Кино и ТВ онлайн", "Мегафон ТВ", More.tv, Okko, Peers.TV, Start, Wink и Premier.

По информации пресс-службы, штраф в размере 1 миллиона рублей суд назначил юридическому лицу "Триколор Кино и ТВ", 200 тысяч рублей – его владельцу. Также на 1 миллион оштрафовали юридическое лицо ООО "Инетра" (владелец Peers.TV). Остальные протоколы пока не были рассмотрены.

В ведомстве напомнили, что владельцы аудиовизуальных сервисов обязаны исключить с ресурсов, которые им принадлежат, материалы с ЛГБТ-пропагандой. Произведения с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений должны распространяться со знаком "18+" в закрытом контуре недоступном для детей.

Ранее сообщалось, что в Замоскворецкий районный суд Москвы поступил протокол в отношении онлайн-кинотеатра "КиноПоиск" за демонстрацию на площадке нетрадиционных сексуальных отношений. Дата заседания рассмотрения административного протокола пока что не назначена.

До этого появилась информация, что работу онлайн-кинотеатров Premier и Start могут приостановить на три месяца из-за протоколов о пропаганде среди несовершеннолетних нетрадиционных отношений и смены пола.

В пресс-службе кинотеатра Premier заявили, что протокол не связан с пропагандой ЛГБТ, претензии касаются только неверной возрастной маркировки. 21 июня Мещанский суд рассмотрит протокол в отношении площадки.

Черемушкинский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении площадки Start 29 июня.

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