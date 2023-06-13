Онлайн-кинотеатры Premier и Start могут закрыть на три месяца за гей-пропаганду

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Работу онлайн-кинотеатров Premier и Start могут приостановить на три месяца из-за протоколов о пропаганде среди несовершеннолетних нетрадиционных отношений и смены пола. Об этом пишет РИА Новости.

По информации издания, на оба видеосервиса составлены административные протоколы по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол"). Правонарушение грозит юрлицам штрафом от 1 до 4 миллионов рублей или приостановлением работы на срок до 90 суток.

21 июня Мещанский суд рассмотрит протокол в отношении Premier. Как объяснили ТАСС в пресс-службе кинотеатра, он не связан с пропагандой ЛГБТ. Претензии касаются только неверной возрастной маркировки.

"Претензии регулятора не связаны с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой ("16+" вместо "18+"). На данный момент все возрастные ограничения указаны корректно", – уточнили в Premier.

Протокол в отношении Start 29 июня рассмотрит Черемушкинский суд Москвы.

Ранее в пресс-службе Start рассказали, что причиной составления протокола стала демонстрация ЛГБТ-контента в фильме "Идеальные незнакомцы" и некорректно указанный возрастной ценз. В то же время в пресс-службе подчеркнули, что весь представленный на платформе контент редактируется и маркируется в соответствии с установленными законом правилами.

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в РФ. Согласно поправкам, внесенным в законопроект "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в России полностью запрещена пропаганда нетрадиционных отношений в соцсетях, СМИ, фильмах и рекламе.

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