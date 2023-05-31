Онлайн-кинотеатры Premier и Start могут закрыть на три месяца по делу о пропаганде ЛГБТ

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Российские видеосервисы Premier, Start и ПАО "МегаФон" могут оштрафовать на сумму от 1 до 4 миллионов рублей или закрыть на срок до трех месяцев по статье о пропаганде ЛГБТ. Информация об этом появилась в электронной базе данных московских районных судов.

Отмечается, что в Мещанский суд поступил протокол по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения") в отношении Premier. Заседание суда назначено на 21 июня.

Также в Черемушкинский суд поступил протокол по той же статье на стриминг Start. Дата заседания еще не определена. Протокол на ПАО "МегаФон" отправлен в Тверской суд, заседание назначено на 29 июня.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Start, причиной составления протокола в отношении онлайн-кинотеатра стала демонстрация ЛГБТ-контента в фильме "Идеальные незнакомцы".

"В отношении иностранной картины "Идеальные незнакомцы" действительно составлен протокол из-за возможной ЛГБТ-демонстрации (именно демонстрации, не пропаганды) и некорректно указанного возрастного ценза", – сказали в пресс-службе.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что весь представленный на платформе контент редактируется и маркируется в соответствии с установленными законом правилами. Также там отметили, что с учетом данных норм содержание фильма "Идеальные незнакомцы" нельзя отнести к демонстрации ЛГБТ.

"Мы будем прояснять ситуацию", – заключили в Start.

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в РФ. Согласно поправкам, внесенным в законопроект "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в России полностью запрещена пропаганда нетрадиционных отношений в соцсетях, СМИ, фильмах и рекламе.

11 мая этого года суд оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ. Роскомнадзор направлял девять уведомлений в Google об удалении с YouTube нескольких роликов про гей-свадьбы, места отдыха геев, видео о руфинге и дискредитирующих применение ВС РФ в зоне спецоперации.