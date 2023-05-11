Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ удалить ролики с пропагандой ЛГБТ

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на три миллиона рублей за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ, сообщает РИА Новости.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения.

Как следует из материалов, Роскомнадзор направлял девять уведомлений в Google об удалении с YouTube нескольких роликов про гей-свадьбы, места отдыха геев, а также роликов о руфинге и дискредитирующих применение ВС РФ в зоне спецоперации. После этого ведомство составило протокол в отношении компании по статье "Неудаление запрещенного контента".

По словам юриста компании, хотя Роскомнадзор и учел все российские и международные формальности при извещении, остались вопросы к оформлению скриншотов, а также к тому, каким образом надзорное ведомство убедилось, что извещения доставлены.

Ранее мировой суд Таганского района столицы вынес решение о признании законным наложенный на компанию Google оборотный штраф в размере более чем 21 миллиард рублей. Компания получила штраф из-за невыполнения условий по удалению фейковой информации о ВС РФ.

13 апреля компания Wikimedia Foundation была оштрафована на 2 миллиона рублей по той же статье. Компания отказалась удалять статью с названием "Российская оккупация Запорожской области".



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