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16:42

Суд утвердил оборотный штраф в 21,7 млрд рублей для Google

судытехнологии

Фото: depositphotos/wolterke

Наложенный на компанию Google оборотный штраф в размере более чем 21 миллиард рублей за повторное неудаление фейков о ВС РФ признан законным. Решение вынес мировой суд Таганского района столицы, сообщает РИА Новости.

"Таганским районным судом Москвы постановление мирового судьи от 18 июля, вынесенное в отношение компании Google, оставлено без изменения", – отметила представитель суда.

Уточняется, что полная сумма штрафа, предусмотренная частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации") составляет 10% от годовой выручки Google в России – 21 миллиард 770 миллионов 392 тысячи 317 рублей.

Ранее ФАС оштрафовала компанию Google на 2 миллиарда рублей за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В ведомстве добавили, что штраф необходимо выплатить в течение 2 месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

В июле Google оштрафовали более чем на 21 миллиард рублей за повторное неудаление запрещенных данных.

ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей за непрозрачные правила блокировок на YouTube

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