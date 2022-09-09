Суд утвердил оборотный штраф в 21,7 млрд рублей для Google

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Наложенный на компанию Google оборотный штраф в размере более чем 21 миллиард рублей за повторное неудаление фейков о ВС РФ признан законным. Решение вынес мировой суд Таганского района столицы, сообщает РИА Новости.
"Таганским районным судом Москвы постановление мирового судьи от 18 июля, вынесенное в отношение компании Google, оставлено без изменения", – отметила представитель суда.
Уточняется, что полная сумма штрафа, предусмотренная частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации") составляет 10% от годовой выручки Google в России – 21 миллиард 770 миллионов 392 тысячи 317 рублей.
Ранее ФАС оштрафовала компанию Google на 2 миллиарда рублей за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В ведомстве добавили, что штраф необходимо выплатить в течение 2 месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.
В июле Google оштрафовали более чем на 21 миллиард рублей за повторное неудаление запрещенных данных.
ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей за непрозрачные правила блокировок на YouTube
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