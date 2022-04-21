Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за фейки на YouTube о потерях на Украине

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Суд оштрафовал компанию Google за распространение на YouTube фейков о потерях ВС РФ и жертвах среди мирного населения на Украине.

Согласно материалам дела, речь идет в том числе о размещенных на видеохостинге роликах, в которых говорилось о якобы перехваченных СБУ телефонных разговорах российских военных с родственниками, где те сообщали о больших потерях.

"Суд признал виновной компанию Google по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление запрещенной в РФ информации"). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей", – говорится в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

При этом представители IT-гиганта на заседание не явились.

7 апреля за систематические нарушения законодательства РФ Роскомнадзор принял ряд мер понуждения информирующего и экономического характера в отношении Google. В частности, компании теперь запрещено распространять на территории России рекламу своих продуктов, а поисковые системы должны информировать пользователей о том, что Google и ее сервисы нарушают российское законодательство.

В ведомстве напомнили, что IT-гигант игнорирует требования об удалении запрещенного контента с площадки YouTube, а также осуществляет цензуру российских СМИ и ресурсов, блокируя их каналы на видеохостинге и удаляя записи.

