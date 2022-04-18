Google не вносила изменений в сервис карт для раскрытия военных объектов РФ

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Компания Google не вносила изменений в сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России", – сказал представитель.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении компании Google за неудаление принадлежащим ей видеохостингом YouTube запрещенной информации. За неудаление недостоверных сведений IT-гиганту грозит штраф до 4 миллионов рублей, а за отказ удалять экстремистские материалы – до 8 миллионов рублей.

