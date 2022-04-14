Google выпустила приложение для переноса файлов с iOS на Android

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Google выпустила приложение Switch to, позволяющее выбирать файлы для их переноса из iPhone на смартфон на базе Android.

Приложение уже появилось в AppStore. Теперь пользователи смогут переносить контакты, календарь, фотографии и видео, а также все сообщения iMessage и личные мультимедиа, которые хранятся в iCloud. При этом устройства не понадобится соединять кабелем.

Ранее стало известно, что компания Apple планирует выпустить iPhone 15 Pro со скрытыми под стеклом экрана сенсорами и камерой в 2023 году. Отмечается, что новый смартфон с двойным отверстием в дисплее вместо привычной черной "челки" будет анонсирован уже в 2022 году.

Однако гаджет с полностью скрытыми камерой и датчиками выйдет позднее.

