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Компания Apple запатентовала функцию разблокировки iPhone ухом. Об этом сообщает Life.ru.

Речь идет о системе идентификации пользователя с помощью наушников AirPods. Гарнитура будет основываться на импульсной характеристике, уникальной для каждой ушной раковины. Так, если пользователь отдаст свои наушники другому человеку, то система заблокирует доступ.

Инженеры не исключают, что в случае успеха технология заменит дактилоскопический или биометрический сенсоры на iPhone или же будет работать вместе с ними.

Кроме того, как сообщает "Лента.ру", Apple добавила новую функцию для разработчиков, согласно которой теперь они могут выпускать приложения для узкого круга лиц. Отмечается, что это удобно для создания программ и сервисов для студентов университетов.

Секретные программы не будут отображаться для всех пользователей в рейтингах и AppStore. Скачать такое приложение можно только по прямой ссылке.

Ранее сообщалось, что Apple добавила в iOS функцию распознавания пользователя в медицинской маске. Пока нововведение доступно только участникам закрытого тестирования бета-версии iOS 15.4.

