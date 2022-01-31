14:26
Фото: depositphotos/VAKSMANV101
Компания Apple запатентовала функцию разблокировки iPhone ухом. Об этом сообщает Life.ru.
Речь идет о системе идентификации пользователя с помощью наушников AirPods. Гарнитура будет основываться на импульсной характеристике, уникальной для каждой ушной раковины. Так, если пользователь отдаст свои наушники другому человеку, то система заблокирует доступ.
Инженеры не исключают, что в случае успеха технология заменит дактилоскопический или биометрический сенсоры на iPhone или же будет работать вместе с ними.
Кроме того, как сообщает "Лента.ру", Apple добавила новую функцию для разработчиков, согласно которой теперь они могут выпускать приложения для узкого круга лиц. Отмечается, что это удобно для создания программ и сервисов для студентов университетов.
Секретные программы не будут отображаться для всех пользователей в рейтингах и AppStore. Скачать такое приложение можно только по прямой ссылке.
Ранее сообщалось, что Apple добавила в iOS функцию распознавания пользователя в медицинской маске. Пока нововведение доступно только участникам закрытого тестирования бета-версии iOS 15.4.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: