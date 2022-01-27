iPhone могут оснастить функцией терминала оплаты – СМИ

09:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компания Apple собирается внедрить в iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт, сообщает Life.ru со ссылкой на американские источники.
По данным издания, над новой функцией работают еще с 2020 года. Для этого задействуют чип NFC. Благодаря этой функции можно будет не только оплачивать, но и принимать платежи, то есть аппарат будет работать как магазинный терминал оплаты.
За счет этого владельцы небольшого бизнеса смогут экономить на покупке специальных платежных устройств.
Не исключено, что систему представят уже через несколько месяцев вместе с обновленным iOS. При этом, будет ли новая опция доступна всем пользователям или только для предпринимателей, пока не сообщается.
Ранее стало известно, что Apple представит новый смартфон iPhone SE позднее, чем планировалось изначально. Аналитик Росс Янг заявил, что до конца января компания начнет производство экранов для устройства, а сборка самих телефонов стартует только в марте.
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